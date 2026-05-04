4 мая на «Стэмфорд Бридж» «Челси» будет принимать «Ноттингем Форест» в матче 35-го тура АПЛ. Начало игры в 17:00 мск.
«Челси» потерпел 5 поражений подряд и опустился ниже еврозоны. Однако «синие» все еще могут исправить ситуацию, поскольку имеют шансы и в АПЛ, и в Кубке Англии, где они дошли до финала. Однако текущие проблемы «аристократов» в обороне и катастрофически слабая реализация ставит под угрозу планы клуба попасть в еврокубки на следующий сезон.
«Ноттингем Форест» точно не приехал бояться. Клуб борется за выживание и готов грызть землю, чтобы сохранить прописку. Последние результаты команды показывают, что она в хорошей форме — 9 матчей без поражений, 4 победы подряд. В последнем поединке на «Стэмфорд Бридж» «лесникам» удалось добиться ничьи. Отберут ли они очки у «Челси» сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.
- Котировки букмекеров: 1.44 — победа «Челси», 4.75 — ничья, 7.63 — победа «Ноттингем Форест».
- Прогноз ИИ: матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run.
Знаете, чем отличается просмотр со ставкой от обычного? Каждый угловой вызывает учащённый пульс. Если хотите попробовать — вот наш проверенный рейтинг букмекеров.
Только не забывайте золотое правило: ставки — это развлечение, а не бизнес-план. Будьте разумны.