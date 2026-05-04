Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о состоянии Килиана Мбаппе и Даниэля Карвахаля после победы над «Эспаньолом» (2:0) в рамках 34-го тура Ла Лиги.

Арбелоа отметил, что окончательные сроки восстановления Мбаппе пока не ясны.

«На прошлой неделе после обследований казалось, что процесс затянется, но теперь нужно посмотреть, как Мбаппе будет чувствовать себя в ближайшие дни.

Карвахаль? Я по-прежнему надеюсь, что он успеет вернуться до завершения сезона. Было бы правильно, если бы он смог восстановиться и выйти на поле — он это заслужил», — цитирует Арбелоа пресс-служба клуба.