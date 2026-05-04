Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев сообщил, что он заболел перед матчем 28-го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).

Станислав Агкацев globallookpress.com

Встреча состоялась 3 мая. Подопечные Мурада Мусаева выиграли со счетом 1:0, а Агкацев отыграл все 90 минут.

«Встать на ноги удалось благодаря нашим врачам. На прошедшей неделе практически ни одной тренировки не провел.

Лежал на базе в номере — боролся с температурой. Под 39 была. Буквально за день до игры с "Акроном" удалось сбить температуру и принять участие в матче», — цитирует Агкацева «Чемпионат».

«Краснодар» идет на первой строчке в таблице чемпионата России, набрав 63 балла в 28 матчах.