Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль предположил, почему Фабио Челестини уволили с поста главного тренера ЦСКА.

«Почему у Челестини не получилось в ЦСКА? Вы знаете, что в футболе все меняется, когда тренеру приходится работать в другой стране.

Нужно быть гибким и адаптировать свое мышление в соответствии с культурой и требованиями клуба. Я не знаю конкретных причин, но, возможно, в ЦСКА это не сработало», — сказал Абаскаль «Матч ТВ».

Сегодня, 4-го мая пресс-служба ЦСКА сообщила о расставании с Фабио Челестини. После 28-и туров в РПЛ армейцы занимают 6-е место в таблице с 45-ю очками в активе.