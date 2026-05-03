Впервые в своей истории футбольный клуб «Тун» завоевал чемпионский титул Швейцарии, оформив его досрочно.

Стоит отметить, что по итогам предыдущего сезона «Тун» стал победителем Челлендж-Лиги, которая является вторым по значимости дивизионом швейцарского футбола.

В заключительном 35-м туре Суперлиги «Тун» уступил «Базелю» со счетом 1:3. Однако их ближайший соперник, «Санкт-Галлен», также потерпел поражение, пропустив три безответных мяча от «Сьона».

Благодаря этим результатам, за три тура до конца чемпионата Швейцарии «Тун» уверенно лидирует в турнирной таблице Суперлиги, набрав 74 очка. «Санкт-Галлен» занимает второе место с 63 очками.