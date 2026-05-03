«Ковентри», вышедший в английскую Премьер-лигу по итогам сезона 2025/2026, активно работает над усилением состава перед стартом в лиге.

По информации la Gazzetta dello Sport, клуб заинтересован в подписании форварда сборной Бельгии Лои Опенда, который в настоящее время выступает за туринский «Ювентус» на правах аренды.

Представители «Ковентри» уже вступили в переговоры с игроком, чтобы прояснить его будущее в Турине. По данным источника, у английского клуба есть возможность договориться с Опенда о сделке, которая может включать аренду с опцией или обязательством выкупа.

26-летний бельгиец может покинуть «Ювентус» через год после своего перехода. За время выступлений за итальянский клуб Опенда провёл 34 матча во всех турнирах, забив два гола.