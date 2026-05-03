Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итог матча «Зенита» против ЦСКА (3:1).

Николай Наумов globallookpress.com

«"Зенит" сыграл намного сильнее, чем ЦСКА. Закономерная победа. Армейцы вышли на второй тайм то ли опустошенными, то ли уставшими. Мне кажется, ЦСКА уже силенок не хватает. И на второй тайм их как раз не хватило — у "Зенита" пошли моменты. Петербуржцы перехватили инициативу, и все для них уже складывалось легко.

Станет ли "Зенит" чемпионом? Из оставшихся соперников "Краснодара" остановить команду Мусаева может только "Динамо". Матч пройдет в Москве — краснодарцам трудно придется. А у "Зенита" остались две проходные игры, они шесть очков однозначно наберут», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».