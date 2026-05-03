Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов подвел итог матча «Зенита» против ЦСКА (3:1).

globallookpress.com

«"Зенит" сыграл намного сильнее, чем ЦСКА.  Закономерная победа.  Армейцы вышли на второй тайм то ли опустошенными, то ли уставшими.  Мне кажется, ЦСКА уже силенок не хватает.  И на второй тайм их как раз не хватило — у "Зенита" пошли моменты.  Петербуржцы перехватили инициативу, и все для них уже складывалось легко.

Станет ли "Зенит" чемпионом?  Из оставшихся соперников "Краснодара" остановить команду Мусаева может только "Динамо".  Матч пройдет в Москве — краснодарцам трудно придется.  А у "Зенита" остались две проходные игры, они шесть очков однозначно наберут», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».