Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«В первом тайме играли не совсем правильно, очень долго возились с мячом. Эта игра была комфортна сопернику.

Молодцы, что не расстроились после отмененного гола. Проявили в очередной раз характер. Поэтому продолжаем борьбу. Это самое главное — характер. Каждый отдает самого себя. Делаем все возможное для победы.

Что произошло в моменте с отмененным голом? Задавайте этот вопрос арбитрам. Не хочу это комментировать», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.