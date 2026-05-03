Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды над «Акроном» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«В первом тайме играли не совсем правильно, очень долго возились с мячом.  Эта игра была комфортна сопернику.

Молодцы, что не расстроились после отмененного гола.  Проявили в очередной раз характер.  Поэтому продолжаем борьбу.  Это самое главное — характер.  Каждый отдает самого себя.  Делаем все возможное для победы.

Что произошло в моменте с отмененным голом?  Задавайте этот вопрос арбитрам.  Не хочу это комментировать», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.