Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский поделился планами команды на текущий сезон в чемпионате Испании.

«Наша цель — одержать победу в каждом матче и набрать 100 очков. Даже если мы выиграем Ла Лигу, нам нужно будет побеждать в оставшихся встречах», — цитирует Левандовского издание Marca.

В субботу, 2 мая, «Барселона» одержала победу над «Осасуной» в матче 34-го тура Ла Лиги со счетом 2:1. Польский нападающий открыл счет на 81-й минуте.

После 34 туров Ла Лиги «Барселона» заработала 88 очков. «Реал» занимает второе место с 74 очками и имеет одну игру в запасе. Чемпионат Испании завершится в 38-м туре.