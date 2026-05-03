«Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» в матче 35-го тура Серии А — 1:1.
Киран Боуи вывел гостей вперед на 34-й минуте матча. Душан Влахович голом на 62-й минуте сравнял счет и спас «бьянконери» от поражения.
Результат матча
ЮвентусТурин1:1ВеронаВерона
0:1 Кирон Боуи 34' 1:1 Душан Влахович 62'
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Бремер, Ллойд Келли (Теун Коопмейнерс 81'), Андреа Камбьязо (Жереми Бога 75'), Уэстон Маккенни, Мануэль Локателли, Хефрен Тюрам (Душан Влахович 46'), Шику Консейсау (Эдон Жегрова 80'), Кенан Йылдыз, Джонатан Дэвид (Фабио Миретти 69')
Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Санди Ловрич 71'), Мартин Фресе, Андриас Эдмундссон, Виктор Нельссон, Томаш Суслов (Тобиас Слотсагер 71'), Антуан Бернед (Абдау Харрауи 81'), Роберто Гальярдини, Жан-Даниэль Акпа, Кирон Боуи, Rafik Belghali
Жёлтые карточки: Мануэль Локателли 33' — Роберто Гальярдини 5', Мартин Фресе 31', Антуан Бернед 64'
«Ювентус» с 65 баллами остался на четвертом месте в турнирной таблице, «Верона» (20) — девятнадцатая.