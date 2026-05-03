«Интер» на своем поле обыграл «Парму» в матче 35-го тура Серии А со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил Маркюс Тюрам на 45+1-й минуте встречи. Генрих Мхитарян на 80-й минуте удвоил преимущество и установил окончательный счет в матче.

Результат матча Интер Милан 2:0 Парма Парма 1:0 Маркус Тюрам 45+1' 2:0 Генрих Мхитарян 80' Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони ( Карлос Аугусто 67' ), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла ( Давиде Фраттези 89' ), Пётр Зелиньски ( Генрих Мхитарян 67' ), Маркус Тюрам ( Лаутаро Мартинес 67' ), Франческо Пио Эспозито ( Анж-Йоан Бонни 46' ), Petar Sucic Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери ( Франко Карбони 85' ), Энрико Дель Прато, Абдулайе Ндиайе, Алессандро Чиркати, Габриэл Стрефезза ( Оливер Сёренсен 75' ), Мандела Кейта ( Nesta Elphege 67' ), Ханс Николусси Кавилья, Адриан Бернабе ( Понтус Алмквист 75' ), Матео Пельегрино ( Кристиан Ордоньес 67' ), Mariano Troilo Жёлтая карточка: Пётр Зелиньски 64' (Интер)

Статистика матча 5 Удары в створ 0 5 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 8 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 9 Фолы 5

«Интер» набрал 82 очка и досрочно стал чемпионом Италии за три тура до финиша. «Парма» (42) — двенадцатая.

Этот чемпионский титул стал для «нерадзурри» 21-м в истории клуба.