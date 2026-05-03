«Интер» на своем поле обыграл «Парму» в матче 35-го тура Серии А со счетом 2:0.
Первый гол в матче забил Маркюс Тюрам на 45+1-й минуте встречи. Генрих Мхитарян на 80-й минуте удвоил преимущество и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
ИнтерМилан2:0ПармаПарма
1:0 Маркус Тюрам 45+1' 2:0 Генрих Мхитарян 80'
Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто 67'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко, Николо Барелла (Давиде Фраттези 89'), Пётр Зелиньски (Генрих Мхитарян 67'), Маркус Тюрам (Лаутаро Мартинес 67'), Франческо Пио Эспозито (Анж-Йоан Бонни 46'), Petar Sucic
Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери (Франко Карбони 85'), Энрико Дель Прато, Абдулайе Ндиайе, Алессандро Чиркати, Габриэл Стрефезза (Оливер Сёренсен 75'), Мандела Кейта (Nesta Elphege 67'), Ханс Николусси Кавилья, Адриан Бернабе (Понтус Алмквист 75'), Матео Пельегрино (Кристиан Ордоньес 67'), Mariano Troilo
Жёлтая карточка: Пётр Зелиньски 64' (Интер)
«Интер» набрал 82 очка и досрочно стал чемпионом Италии за три тура до финиша. «Парма» (42) — двенадцатая.
Этот чемпионский титул стал для «нерадзурри» 21-м в истории клуба.