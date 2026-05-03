Александр Клюев, агент Александра Головина, высказался о том, может ли российский хавбек летом покинуть «Монако».

«Контракт с "Монако" действует до 2029 года. Александр — один из лидеров клуба. У него прекрасные отношения и с тренерским штабом, и с руководством. Интерес к Головину всегда есть, но он далеко не дешевый игрок. Здесь нужно учитывать и позицию клуба: "Монако" не хочет отпускать Сашу.

Рассматривает ли Головин вариант с получением французского паспорта? Нет, никаких разговоров на эту тему не было», — цитирует Клюева Sport24.

Напомним, в субботу «Монако» в матче Лиги 1 в гостях с трудом обыграл «Мец» со счетом 2:1. Головин не отметился результативными действиями.