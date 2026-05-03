В матче 34-го тура испанской Примеры «Райо Валеькано» на выезде переиграл «Хетафе» со счетом 2:0.

Первый мяч в этой игре забил Серхио Камельо на 38-й минуте встречи, а точку в игре поставил Рэнди Нтека на 73-й минуте.

Отметим, что на 63-й минуте Мауро Арамбарри не смог реализовать пенальти.

Результат матча Хетафе Хетафе 0:2 Райо Вальекано Мадрид 0:1 Серхио Камельо 38' 0:2 Ранди Нтекья 73' Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения ( Диего Рико 46' ), Абдель Абкар, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Давид Кордон Манча, Луис Милья ( Хавьер Муньос 79' ), Мауро Арамбарри, Адриан Лисо ( Абу Камара 46' ), Мартин Сатриано, Luis Vasquez ( Борха Майораль 79' ) Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Альфонсо Эспино ( Андрей Рациу 68' ), Джошуа Вертруд, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Иван Балью, Херард Гумбау, Пате Сисс, Александр Алемао ( Пеп Чаварриа 68' ), Хорхе де Фрутос ( Унаи Лопес 68' ), Серхио Камельо ( Ранди Нтекья 70' ) Жёлтые карточки: Домингуш Дуарте 44', Luis Vasquez 46', Абдель Абкар 55' — Александр Алемао 29', Пате Сисс 50', Аугусто Баталья 61'

Статистика матча 2 Удары в створ 5 7 Удары мимо 3 55 Владение мячом 45 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 2 6 Фолы 18

«Райо Вальекано» набрал 34 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с 44 очками идет 7-м.