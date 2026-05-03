В матче 34-го тура испанской Примеры «Райо Валеькано» на выезде переиграл «Хетафе» со счетом 2:0.
Первый мяч в этой игре забил Серхио Камельо на 38-й минуте встречи, а точку в игре поставил Рэнди Нтека на 73-й минуте.
Отметим, что на 63-й минуте Мауро Арамбарри не смог реализовать пенальти.
Результат матча
ХетафеХетафе0:2Райо ВальеканоМадрид
0:1 Серхио Камельо 38' 0:2 Ранди Нтекья 73'
Хетафе: Давид Сория, Кико Фемения (Диего Рико 46'), Абдель Абкар, Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас, Давид Кордон Манча, Луис Милья (Хавьер Муньос 79'), Мауро Арамбарри, Адриан Лисо (Абу Камара 46'), Мартин Сатриано, Luis Vasquez (Борха Майораль 79')
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Альфонсо Эспино (Андрей Рациу 68'), Джошуа Вертруд, Нобель Менди, Флорьян Лежён, Иван Балью, Херард Гумбау, Пате Сисс, Александр Алемао (Пеп Чаварриа 68'), Хорхе де Фрутос (Унаи Лопес 68'), Серхио Камельо (Ранди Нтекья 70')
Жёлтые карточки: Домингуш Дуарте 44', Luis Vasquez 46', Абдель Абкар 55' — Александр Алемао 29', Пате Сисс 50', Аугусто Баталья 61'
«Райо Вальекано» набрал 34 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» с 44 очками идет 7-м.