Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию вокруг возможного досрочного чемпионства каталонского клуба в Ла Лиге.

По словам немецкого специалиста, он не планирует следить за матчем между «Реалом» и «Эспаньолом», исход которого может повлиять на судьбу титула.  Флик подчеркнул, что сосредоточен исключительно на собственной команде и её результатах.

«Я не собираюсь смотреть эту игру.  Мне всё равно, верят в это или нет.  Для меня важно, что мы хорошо выполнили свою работу в матче с "Осасуной".  Этого мне достаточно», — приводит слова тренера The Touchline.

Напомним, в случае потери очков мадридским «Реалом» в игре с «Эспаньолом» «Барселона» досрочно оформит чемпионский титул.