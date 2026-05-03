Сегодня днем бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона госпитализировали со стадиона «Олд Траффорд». Это произошло после того, как он почувствовал себя плохо перед началом матча 35-го тура АПЛ против «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.

84-летнего Фергюсона поместили под медицинское наблюдение в больнице в качестве меры предосторожности. В клубе надеются, что вскоре он сможет продолжить восстановление дома, как сообщает источник.

Как пишет издание, Фергюсона увезли в больницу более чем за час до начала матча, который проходил на стадионе «Олд Траффорд».