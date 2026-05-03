«Реал» в гостях обыграл «Эспаньол» в матче 34-го тура со счетом 2:0.
Дубль в матче оформил Винисиус Жуниор, отметившийся точными ударами на 55-й и 66-й минутах встречи.
Результат матча
ЭспаньолБарселона0:2Реал МадридМадрид
0:1 Винисиус Жуниор 55' 0:2 Винисиус Жуниор 66'
Эспаньол: Марко Дмитрович, Омар Эль-Хилали, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Урко Гонсалес, Эдуардо Экспозито (Шарль Пикель 62'), Рамон Терратс (Пере Милья 73'), Тайрис Долан (Жофре Каррерас 73'), Роберто Фернандес (Кевин Гарсиа 73'), Рубен Санчес (Антониу Рока 62')
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди (Фран Гарсия 14'), Антонио Рюдигер, Браим Диас (Гонсало Гарсия 53'), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Тиаго Питарч Пинар (Франко Мастантуоно 53'), Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Дин Хейзен
Жёлтые карточки: Омар Эль-Хилали 26', Эдуардо Экспозито 45+2' — Браим Диас 22', Винисиус Жуниор 23', Трент Александер-Арнольд 50', Гонсало Гарсия 75'
«Сливочные» набрали 77 очков и продолжают погоню за лидирующей «Барселоной» со второго места. «Эспаньол» (39) — тринадцатый в турнирной таблице Ла Лиги.