«Унион» сыграл вничью с «Кельном» (2:2) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.
У гостей голы записали на свой счет Мариус Бюльтер на 33-й минуте и Саид Эль-Мала на 61-й минуте.
В составе «Униона» отличились Том Роте на 73-й минуте и Ливан Бурджу на 89-й минуте.
Результат матча
УнионБерлин2:2КёльнКёльн
0:1 Мариус Бюльтер 33' 0:2 Саид эль Мала 61' 1:2 Том Роте 73' 2:2 Ливан Бурджу 89'
Унион: Карл Клаус, Данило Дуки, Стэнли Нсоки (Тим Скарке 67'), Диогу Лейте, Йосип Юранович (Кристофер Триммель 58'), Том Роте, Андраш Шефер (Ливан Бурджу 58'), Рани Хедира (Алекс Краль 88'), Алёша Кемляйн, Оливер Бёрк, Ильяс Анса (Андрей Илич 58')
Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель, Кристоффер Лунн, Дженк Озкачар, Джамай Симпсон-Пьюзи, Себастьян Себулонсен, Саид эль Мала (Линтон Майна 72'), Мариус Бюльтер (Ян Тильман 71'), Якуб Каминьский (Youssoupha Niang 72'), Том Краус, Джан-Лука Вальдшмидт (Felipe Chavez 62')
Жёлтые карточки: Диогу Лейте 34', Ливан Бурджу 90+6' — Эрик Мартель 31', Джамай Симпсон-Пьюзи 55', Марвин Швебе 88'
«Унион» после этого матча располагается на 12-й строчке в Бундеслиге с 33 очками в активе. «Кельн» занимает 13-е место с 32 баллами.