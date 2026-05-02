Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не включен в заявку на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», который состоится 2 мая.

Список игроков на предстоящую встречу парижский клуб опубликовал в своих официальных соцсетях. Ранее сообщалось, что главный тренер Луис Энрике планирует провести масштабную ротацию состава в рамках подготовки к ответному матчу Лиги чемпионов против «Баварии», который пройдет 6 мая в Мюнхене. В первой игре парижане одержали победу со счетом 5:4.

По информации из клуба, в воротах «ПСЖ» в матче с «Лорьяном» ожидается появление 19-летнего итальянского голкипера Ренато Марина.