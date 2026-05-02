Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский может сменить клубную прописку и перебраться в Италию.

Как сообщает Tuttosport, представители «Ювентуса» уже контактировали с окружением опытного польского форварда по поводу возможного трансфера.

По информации источника, 37-летний футболист не исключает вариант с переходом в туринский клуб. При этом ключевым условием для Левандовского остаётся участие «Ювентуса» в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Если поляк решит покинуть каталонскую команду, именно бьянконери рассматриваются им как наиболее привлекательный вариант.

Текущий контракт нападающего с «Барселоной» действует до июня 2026 года. Каталонский клуб предлагал игроку продлить сотрудничество, но с заметным уменьшением заработной платы. Такой формат соглашения форварда не заинтересовал.