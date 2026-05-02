Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итог матча с «Хайденхаймом» (3:3).

«Мы всегда должны уважать соперника. Борьба за выживание иногда придает командам много сил.

В первом тайме все шло хорошо для "Хайденхайма", но не для нас. Я понимаю, что не все может всегда быть идеальным, но то, как у нас снова и снова получалось отыграться, — это не само собой разумеющееся.

Теперь эта игра окончена, все в строю. Это то, чего мы хотели. Теперь мы можем сосредоточиться на матче с "ПСЖ" в среду», — цитирует Компани Bayern & Germany

«Бавария» лидирует в Бундеслиге с 83 баллами. «Хайденхайм» с 23 очками продолжает занимать последнее, 18-е место в турнирной таблице.