Завершился последний тур английского Чемпионшипа.

«Ипсвич» на своем поле разгромил «Квинз Парк Рейнджерс» со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились Джордж Херст (3'), Джейден Филоген-Байденс (9') и Кейси Макатир (85').

Результат матча Ипсвич Таун Англия. Чемпионшип 2:0 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип 1:0 Джордж Хирст 3' 2:0 Джейден Филоджин 9' Ипсвич Таун: Кристьян Уолтон, Дарнелл Ферлонг, Джейкоб Гривз, Лейф Дэвис, Азор Матусива, Джек Тейлор, Марселино Нуньес ( Анис Мехмети 71' ), Уэсли Бёрнс ( Кейси Макатир 63' ), Джейден Филоджин ( Джек Кларк 62' ), Джордж Хирст ( Иван Азон 70' ), Dara O'Shea Куинз Парк Рейнджерс: Киран Морган ( Isak Alemayehu Mulugeta 80' ), Рис Норрингтон-Дэвис, Джейк Кларк-Салтер ( Пол Смит 46' ), Ронни Эдвардс, Джо Уолш, Харви Вейл, Илиас Хаир ( Коки Саито 62' ), Жонатан Варан, Николас Мадсен ( Tylon Smith 46' ), Дэниел Бенни ( Leon Scarlett 85' ), Amadou Salif Mbengue Жёлтые карточки: Дарнелл Ферлонг 46', Лейф Дэвис 76' — Пол Смит 79'

Статистика матча 7 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 53 Владение мячом 47 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 6 Фолы 16

Благодаря этой победе «трактористы» заняли второе место в Чемпионшипе, набрав 84 очка за 46 туров и напрямую вышли в АПЛ, откуда вылетели в сезоне-2024/2025. Ранее прямой «промоушн» и победу во второй по силе лиге Англии оформил «Ковентри».

За третью путевку в АПЛ поборются «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл». Между командами будет проведен традиционный плей-офф из четырех команд, занявших 3-6 места по итогам сезона.

В Первую лигу (3-й по силе дивизион Англии) вылетели «Лестер», «Оксфорд Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей».