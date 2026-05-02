Завершился последний тур английского Чемпионшипа.
«Ипсвич» на своем поле разгромил «Квинз Парк Рейнджерс» со счетом 3:0.
Голами в составе победителей отличились Джордж Херст (3'), Джейден Филоген-Байденс (9') и Кейси Макатир (85').
Благодаря этой победе «трактористы» заняли второе место в Чемпионшипе, набрав 84 очка за 46 туров и напрямую вышли в АПЛ, откуда вылетели в сезоне-2024/2025. Ранее прямой «промоушн» и победу во второй по силе лиге Англии оформил «Ковентри».
За третью путевку в АПЛ поборются «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл». Между командами будет проведен традиционный плей-офф из четырех команд, занявших 3-6 места по итогам сезона.
В Первую лигу (3-й по силе дивизион Англии) вылетели «Лестер», «Оксфорд Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей».