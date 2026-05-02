Завершился последний тур английского Чемпионшипа.

globallookpress.com

«Ипсвич» на своем поле разгромил «Квинз Парк Рейнджерс» со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились Джордж Херст (3'), Джейден Филоген-Байденс (9') и Кейси Макатир (85').

Ипсвич ТаунАнглия. ЧемпионшипИпсвич Таун2:0Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк РейнджерсАнглия. Чемпионшип
1:0 Джордж Хирст 3' 2:0 Джейден Филоджин 9'
Ипсвич Таун:  Кристьян Уолтон,  Дарнелл Ферлонг,  Джейкоб Гривз,  Лейф Дэвис,  Азор Матусива,  Джек Тейлор,  Марселино Нуньес (Анис Мехмети 71'),  Уэсли Бёрнс (Кейси Макатир 63'),  Джейден Филоджин (Джек Кларк 62'),  Джордж Хирст (Иван Азон 70'),  Dara O'Shea
Куинз Парк Рейнджерс:  Киран Морган (Isak Alemayehu Mulugeta 80'),  Рис Норрингтон-Дэвис,  Джейк Кларк-Салтер (Пол Смит 46'),  Ронни Эдвардс,  Джо Уолш,  Харви Вейл,  Илиас Хаир (Коки Саито 62'),  Жонатан Варан,  Николас Мадсен (Tylon Smith 46'),  Дэниел Бенни (Leon Scarlett 85'),  Amadou Salif Mbengue
Жёлтые карточки:  Дарнелл Ферлонг 46',  Лейф Дэвис 76'  —  Пол Смит 79'

Благодаря этой победе «трактористы» заняли второе место в Чемпионшипе, набрав 84 очка за 46 туров и напрямую вышли в АПЛ, откуда вылетели в сезоне-2024/2025.  Ранее прямой «промоушн» и победу во второй по силе лиге Англии оформил «Ковентри».

За третью путевку в АПЛ поборются «Миллуолл», «Саутгемптон», «Мидлсбро» и «Халл».  Между командами будет проведен традиционный плей-офф из четырех команд, занявших 3-6 места по итогам сезона.

В Первую лигу (3-й по силе дивизион Англии) вылетели «Лестер», «Оксфорд Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей».