«Хоффенхайм» и «Штутгарт» сыграли вничью (3:3) в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев дублем отметился Андрей Крамарич, отличившись на 7-й и 49-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Базумана Туре на 24-й минуте.
У «Штутгарта» голами отметились Крис Фюрих на 20-й минуте, Эрмедин Демирович на 64-й и Тьягу Томаш на 90+5-й минуте.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм3:3ШтутгартШтутгарт
1:0 Андрей Крамарич 7' 1:1 Крис Фюрих 20' 2:1 Базумана Туре 24' 3:1 Андрей Крамарич 49' 3:2 Эрмедин Демирович 64' 3:3 Тьягу Томаш 90+5'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Озан Кабак, Альбиан Хайдари, Бернардо, Владимир Цоуфаль, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер (Александер Прасс 90'), Базумана Туре, Андрей Крамарич (Кевин Акпогума 90'), Фисник Аслани (Мухаммед Дамар 90'), Тим Лемперте (Макс Мёрштедт 81')
Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Максимилиан Миттельштадт 55'), Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот (Эрмедин Демирович 55'), Лука Жакес, Крис Фюрих, Билаль эль-Ханнус (Лоранс Ассиньон 76'), Джейми Левелинг (Тьягу Томаш 86'), Ангело Штиллер, Атакан Каразор, Дениз Ундав
Жёлтые карточки: Андрей Крамарич 49', Бернардо 68', Озан Кабак 83' — Билаль эль-Ханнус 59'
Красная карточка: Атакан Каразор 69' (Штутгарт)
После этого матча «Штутгарт» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 48-ю очками в активе, а «Хоффенхайм» — на 5-й строчке с тем же количеством баллов.