По информации Fussballdaten, «Бавария» рассматривает возможность усиления атакующей линии за счет Кая Хаверца, который выступает за лондонский «Арсенал».

Сообщается, что мюнхенский клуб планирует выйти на трансферный рынок летом и попытаться подписать 26-летнего немецкого нападающего. В руководстве «Баварии» считают, что Хаверц может стать универсальным вариантом для атаки — он способен действовать как в роли второго форварда, так и в позиции «ложной девятки», в зависимости от тактической схемы.

Хаверц перешел в «Арсенал» в 2023 году из «Челси». В текущем сезоне из-за травм он провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.