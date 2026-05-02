Полузащитник «Монако» Александр Головин включен в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции против «Меца».
Как сообщает пресс-служба монегасков, 29-летний российский футболист вошел в список из 22 игроков, которые смогут принять участие в предстоящей встрече Лиги 1.
В нынешнем сезоне Головин провел 23 матча в чемпионате Франции, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.
На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 и продолжает борьбу за попадание в еврокубковую зону.