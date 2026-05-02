Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением об игре своей команды в матче 35-го тура итальянской Серии А против «Комо» (0:0).

«Мы довольны этим очком и этой игрой. Мы знаем, насколько такие матчи могут создавать проблемы. В целом мы сыграли хорошо — в первом тайме, но особенно во втором, где у нас были возможности забить. Хороший результат, будем стараться завершить сезон как можно выше в таблице.

Игра голкипера "Комо" Жане Бюте? "Комо" играет не с вратарем, у них в воротах полевой игрок, и его тоже очень сложно прессинговать. У него отличное чувство времени, и если ошибешься, он это сразу замечает, и возникают проблемы.

В первом тайме "Комо" создавал моменты на переходах, где мы действовали не слишком чисто. В таких матчах всегда нужны два плеймейкера. Мы хорошо начали, но две потери мяча заставили нас напрячься. Зато во втором тайме команда хороша отреагировала.

Де Брейне в хорошей форме, как и в прошлом матче. Против "Кремонезе" он провел хорошую игру. Есть матчи, где можно проявить себя больше, и есть те, где меньше. Он сделал свою работу, был очень дисциплинирован. Затем я решил выпустить Замбо-Ангисса и поднять выше Мактоминея», — сказал Конте Pazzi di Fanta.

После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А с 70-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Болоньи» 11-го мая.