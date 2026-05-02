В матче 35-го тура итальянской Серии А «Комо» и «Наполи» сыграли вничью.
Соперники за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга.
Отметим, что в составе «Комо» желтую карточку схлопотал главный тренер Сеск Фабрегас.
Результат матча
КомоКомо0:0НаполиНеаполь
Комо: Жан Бутез, Иван Смолчич, Хакобо Рамон, Диего Карлос, Алекс Валле (Альберто Морено 81'), Максимо Перроне, Нико Пас, Мартин Батурина (Альваро Мората 81'), Лукаш Да Кунья (Мергим Войвода 86'), Ассане Диао (Серхи Роберто 86'), Анастасиос Дувикас (Хесус Родригес Карабальо 81')
Наполи: Alisson de Almeida Santos, Ваня Милинкович-Савич, Мигель Гутьеррес, Алессандро Буонджорно, Амир Ррахмани (Леонардо Спинаццола 80'), Сэм Бёкема, Кевин Де Брёйне (Андре Франк Замбо Ангисса 60'), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Расмус Хёйлунн, Маттео Политано
Жёлтые карточки: Хакобо Рамон 69' — Маттео Политано 89'
«Наполи» с 70 очками в активе располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Комо» (62) — пятый.