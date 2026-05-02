Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал появившиеся слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью в клуб.

Ранее сообщалось, что президент «сливочных» Флорентино Перес рассматривает вариант с возвращением португальского специалиста. По данным источника, внутри клуба нет единого мнения по этому вопросу, однако окончательное решение традиционно будет зависеть от руководства.

Сам Арбелоа отреагировал на эти разговоры спокойно, подчеркнув, что полностью сосредоточен на текущих задачах команды.

«Я думаю только о завтрашнем матче. Будущее — это всегда следующий день. Все остальное не имеет значения сейчас. Каждый матч для меня — это вся жизнь», — цитирует Арбелоа Sport.es.

Арбелоа возглавляет «Реал» с января, его контракт рассчитан до лета 2027 года. После 33 туров чемпионата Испании мадридский клуб занимает второе место с 74 очками.