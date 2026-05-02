«Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Алавесом» (4:2) в матче 34-го тура испанской Примеры.

У хозяев отличились Антонио Бланко на 8-й минуте и Науэль Теналья на 68-й минуте.

В составе «Атлетика» дублем отметился нападающий Нико Уильямс, отличившись на 83-й и 87-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Роберт Наварро на 46-й минуте и Ойан Сансет на 74-й минуте.

Результат матча Алавес Витория 2:4 Атлетик Бильбао 1:0 Антонио Бланко 8' 1:1 Роберт Наварро 46' 2:1 Факундо Теналья 68' 2:2 Ойан Сансет 74' 2:3 Нико Уильямс 83' 2:4 Нико Уильямс 87' Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Пабло Ибаньес ( Андер Гевара 62' ), Антонио Бланко, Денис Суарес ( Хон Гуриди 62' ), Абде Реббах, Тони Мартинес, Angel Perez, Ibrahim Diabate ( Карлос Аленья 73' ) Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Йерай Альварес, Андони Горосабель ( Хесус Аресо 73' ), Унаи Гомес ( Ойан Сансет 46' ), Алехандро Рего, Микель Хаурегисар ( Роберт Наварро 46' ), Горка Гурусета, Нико Уильямс ( Адама Буаро 89' ), Иньяки Уильямс ( Иньиго Руис де Галарета 46' ) Жёлтые карточки: Тони Мартинес 28', Пабло Ибаньес 49', Антонио Бланко 59', Карлос Аленья 90+2' — Горка Гурусета 59', Нико Уильямс 76', Микель Хаурегисар 84'

Статистика матча 4 Удары в створ 4 1 Удары мимо 4 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 6 3 Офсайды 0 8 Фолы 13

После этого матча «Атлетик» из Бильбао занимает 8-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе. «Алавес» — на 17-й позиции с 36-ю баллами.