«Атлетик» из Бильбао одержал победу над «Алавесом» (4:2) в матче 34-го тура испанской Примеры.
У хозяев отличились Антонио Бланко на 8-й минуте и Науэль Теналья на 68-й минуте.
В составе «Атлетика» дублем отметился нападающий Нико Уильямс, отличившись на 83-й и 87-й минутах. Еще по голу записали на свой счет Роберт Наварро на 46-й минуте и Ойан Сансет на 74-й минуте.
Результат матча
АлавесВитория2:4АтлетикБильбао
1:0 Антонио Бланко 8' 1:1 Роберт Наварро 46' 2:1 Факундо Теналья 68' 2:2 Ойан Сансет 74' 2:3 Нико Уильямс 83' 2:4 Нико Уильямс 87'
Алавес: Антонио Сивера, Хонни Отто, Факундо Теналья, Виктор Парада, Пабло Ибаньес (Андер Гевара 62'), Антонио Бланко, Денис Суарес (Хон Гуриди 62'), Абде Реббах, Тони Мартинес, Angel Perez, Ibrahim Diabate (Карлос Аленья 73')
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче, Эмерик Лапорт, Йерай Альварес, Андони Горосабель (Хесус Аресо 73'), Унаи Гомес (Ойан Сансет 46'), Алехандро Рего, Микель Хаурегисар (Роберт Наварро 46'), Горка Гурусета, Нико Уильямс (Адама Буаро 89'), Иньяки Уильямс (Иньиго Руис де Галарета 46')
Жёлтые карточки: Тони Мартинес 28', Пабло Ибаньес 49', Антонио Бланко 59', Карлос Аленья 90+2' — Горка Гурусета 59', Нико Уильямс 76', Микель Хаурегисар 84'
После этого матча «Атлетик» из Бильбао занимает 8-е место в таблице Примеры с 44 очками в активе. «Алавес» — на 17-й позиции с 36-ю баллами.