«Спортинг» заключил с главным тренером Руем Боржешем новый контракт, который будет действовать до 2028 года. Португальский специалист занял пост главного тренера в конце 2024 года, сменив на этом посту Рубена Аморима.

Под руководством Боржеша «Спортинг» стал чемпионом Португалии в предыдущем сезоне. В текущем сезоне команда достигла 1/4 финала Лиги чемпионов, где потерпела поражение от «Арсенала» со счетом 0:1 в первом матче и 0:0 во втором.

На текущий момент «Спортинг» занимает третье место в чемпионате Португалии, отставая от лидера, «Порту», на 9 очков. До конца сезона осталось три тура.