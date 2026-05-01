Наставник «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на ситуацию с физической готовностью нападающего Мохамеда Салаха.

«Мы знаем, что Мо всегда усердно работает, когда в форме, и так же — когда он травмирован, чтобы вернуться в строй. Обычно он в лучшей форме, чем другие, поэтому мы ожидаем, что он вернется к заключительной части сезона. Но не завтра.

Есть большое облегчение от того, что его травма оказалась незначительной и что он сможет сыграть за нас и на чемпионате мира», — цитирует Слота пресс-служба красных.

3 мая «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед» в рамках 35-го тура АПЛ. В нынешнем сезоне Салах отыграл 25 поединков в АПЛ и забил семь мячей.