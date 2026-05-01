Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может оказаться в Турции. Как сообщает A Spor, предметный интерес к египетскому нападающему проявляет «Фенербахче».

По данным источника, представители стамбульского клуба уже провели две встречи с агентом 33-летнего футболиста. Отмечается, что Салах рассчитывает получать около 20 млн евро в год и при этом хочет остаться в европейском футболе.

В марте египтянин объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона-2025/26. Кроме того, 25 апреля форвард получил травму подколенного сухожилия в матче АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:1). Позже появилась информация, что в нынешнем сезоне он больше не выйдет на поле в составе мерсисайдцев.

В текущем сезоне Салах провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 12 забитых мячей и 9 голевых передач. За «Ливерпуль» он выступает с 2017 года.