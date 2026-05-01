Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выразил удовлетворение от каждого матча, подчеркивая завершение своей карьеры. Он призвал болельщиков ценить его выступления.

«Моя карьера подходит к концу — давайте наслаждаться каждым матчем. Она была блестящей, и я хочу, чтобы она оставалась такой и впредь. Я продолжаю играть не только для нынешнего поколения, но и для предыдущего, и для тех, кто придет следом. Я наслаждаюсь этим день ото дня, матч за матчем, год за годом, даже сейчас, когда я приближаюсь к завершению своей карьеры», — цитирует Роналду Marca.

41-летний Роналду отметил, что его главная цель — победы, и сейчас он сосредоточен на достижении титула с «Аль-Насром». Команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 79 очками после 30 игр.