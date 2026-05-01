УЕФА проведет анализ высказываний полузащитника «Арсенала» Деклана Райса, сделанных после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико», как сообщает The Times.

Встреча команд прошла 29 апреля в Мадриде и закончилась вничью со счетом 1:1. На 78-й минуте главный арбитр Дэнни Маккели назначил пенальти в ворота «Атлетико» после нарушения со стороны защитника Давида Ганцко против полузащитника «Арсенала» Эберечи Эзе.

После вмешательства системы VAR и просмотра видеоповтора Маккели изменил свое решение, отменив пенальти. По завершении матча Райс выразил недовольство этим эпизодом, утверждая, что именно болельщики повлияли на судью и заставили его пересмотреть решение.

Как сообщает источник, УЕФА планирует изучить комментарии Райса, чтобы выяснить, не ставят ли они под сомнение честность судьи. В случае подтверждения нарушения, 27-летнему игроку может грозить дисквалификация.

Следующую игру между «Арсеналом» и «Атлетико» в Лиге чемпионов планируется провести 5 мая в Лондоне.