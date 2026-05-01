Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что он может вернуться на пост наставника «Реала».

«Никто из "Реала" со мной не разговаривал. Могу это гарантировать. Я в футболе уже много лет, я к этому привык, но от "Реала" не было никаких звонков.

Я уже говорил, что по поводу "Реала" — ничего. А что касается "Бенфики", вы знаете ситуацию: у меня остался ещё один год по контракту с "Бенфикой". И всё», — цитирует Моуринью A Bola.

Напомним, что в настоящий момент тренером «Реала» является Альваро Арбелоа, однако с большой долей вероятности он покинет свой пост по окончании сезона.