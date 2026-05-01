Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итог матча против «Локомотива» (1:1).

Ролан Гусев
globallookpress.com

«У нас был спланированный переход на три центральных защитника.  Понимали, что у "Локомотива" может быть большой форвард, и они в два нападающих могут перейти играть.  Мы реагировали на это.

После игры сам не понимаю, что происходит со мной.  Надо проанализировать матч полностью.  Иногда смотришь на поле и кажется, что игра была одной, а после просмотра повтора совсем иначе.  По горячим следам сложно сказать.  Но всегда хочется побеждать.  Очень много было борьбы, необоснованных потерь», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.