Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подвел итог матча против «Локомотива» (1:1).

«У нас был спланированный переход на три центральных защитника. Понимали, что у "Локомотива" может быть большой форвард, и они в два нападающих могут перейти играть. Мы реагировали на это.

После игры сам не понимаю, что происходит со мной. Надо проанализировать матч полностью. Иногда смотришь на поле и кажется, что игра была одной, а после просмотра повтора совсем иначе. По горячим следам сложно сказать. Но всегда хочется побеждать. Очень много было борьбы, необоснованных потерь», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 50 баллов и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (39) — восьмое.