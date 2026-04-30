Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«В последние годы борьба в чемпионате идёт до последнего тура, к этому уже начинаем привыкать. Мы должны быть готовы к таким вызовам и любым испытаниям. Будем биться.

Нет предела совершенству. Мы привыкли видеть доминирующий "Зенит", во всех матчах и на всех стадиях чемпионата. Но сейчас в РПЛ идёт бескомпромиссная борьба. И любой из соперников может преподнести сюрприз. А значит, нужно выходить с ещё большими рвением и самоотдачей. Как бы ни складывалась та или иная встреча, чтобы добиться результата и порадовать болельщиков, надо играть сердцем. Уверен, ещё будет много хороших матчей. Надеемся, что будем в чемпионской гонке до конца», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ и на одно очко отстает от первого «Краснодара».