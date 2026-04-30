Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о возвращении полузащитников Максима Глушенкова и Густаво Мантуана в команду перед матчем с московским ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Густаво пропустил достаточно много, Глушенков — по дисквалификации. В функциональном плане, в игровом тонусе у Глушенкова все нормально. По Мантуану: конечно, для нас это хорошо, это игрок, который может нам помочь, но пока, конечно, он не готов на 100%. Посмотрим, насколько он будет готов», — заявил Семак на пресс-конференции.

Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в предстоящую субботу, 2 мая, и начнется в 19:00 по московскому времени.