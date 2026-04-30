Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о ситуации в чемпионате Саудовской Аравии и подверг критике поведение некоторых участников лиги.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам португальца, публичные жалобы игроков на судейство, организацию и общий уровень турнира наносят вред развитию проекта.

Роналду отметил, что подобная риторика не помогает лиге двигаться вперёд и требует более конструктивного подхода.

«Многие футболисты публикуют жалобы на судей, организацию и сам проект. Это неправильно и не соответствует целям лиги. Нужно прекратить такие высказывания, спокойно проанализировать ситуацию и обсудить её с руководством чемпионата», — приводит слова Роналду Record.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провёл 26 матчей за «Аль-Наср», забил 25 голов и сделал две результативные передачи.