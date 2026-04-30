Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 28-го тура РПЛ.

Тур стартует уже завтра, 1 мая, и продлится до воскресенья.

1 мая (пятница)

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев

«Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Евгений Кукуляк

2 мая (суббота)

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Василий Казарцев

«Балтика» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский

ЦСКА — «Зенит»: судья — Инал Танашев

3 мая (воскресенье)

«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок

«Акрон» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан

За три тура до финиша «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.