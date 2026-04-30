Стали известны судьи, которые будут работать на матчах 28-го тура РПЛ.
Тур стартует уже завтра, 1 мая, и продлится до воскресенья.
1 мая (пятница)
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев
«Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Евгений Кукуляк
2 мая (суббота)
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Василий Казарцев
«Балтика» — «Рубин»: судья — Ян Бобровский
ЦСКА — «Зенит»: судья — Инал Танашев
3 мая (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок
«Акрон» — «Краснодар»: судья — Евгений Буланов
«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Сергей Чебан
За три тура до финиша «Краснодар» лидирует в РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко.