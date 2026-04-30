Сразу несколько клубов из чемпионата Саудовской Аравии проявляют интерес к звёздному бразильскому нападающему «Барселоны» Рафинье.

Как сообщает Mundo Deportivo, три клуба из Саудовской Аравии рассчитывают побороться за подписание 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно, однако предметных предложений на данный момент пока не поступало.

Отмечается, что сейчас Рафинья продолжает восстановление после повреждения, полученного по ходу сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги бразилец провёл 20 матчей за «Барселону», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.