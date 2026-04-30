Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра поделился ожиданиями от матча с «Астон Виллой» в Лиге Европы.

Витор Перейра globallookpress.com

«Главное — оставаться собой как команда, показывать себя и свои лучшие качества на поле.  Работать, усердно работать, чтобы показывать хорошую игру и добиваться положительных результатов.  Это единственное давление.  С положительным настроем мы способны творить чудеса.  Мы можем собой гордиться.

Если хотим вписать свои имена в историю этого клуба, нужно выйти в финал и выиграть его.  Конечно, Брайан Клаф является для нас источником вдохновения.  На этой неделе я был в городе и смотрел на большую статую, которая установлена в его честь.  Можем себе представить, что он сделал для этого города», — приводит слова Перейры официальный сайт УЕФА.

Матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» состоится сегодня, 30 апреля.  Начало — в 22:00 мск.