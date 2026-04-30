Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер желает продлить контракт с клубом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Мануэль Нойер globallookpress.com

По информации источника, в клубе предложили соглашение сроком до 2027 года. Утверждается, что сегодня агент игрока Томас Крот встретился с представителями клуба. Стороны провели первые переговоры относительно зарплаты Нойера и других деталей нового контракта, но пока не достигли договоренности.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей за клуб во всех турнирах и пропустил 38 голов.