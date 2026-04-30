Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил форму нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина накануне встречи команд в 28-м туре РПЛ. Игра состоится 1 мая.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Московскому "Локомотиву" крайне сложно будет пройти "Динамо". Какой‑то плюс, конечно, в том, что "Локо" играет на своем стадионе, но не сомневаюсь, что динамовцы дадут бой. Здесь будет потеря очков: полагаю, встреча завершится вничью.

Преимущество "Динамо" вижу в атаке и хорошей форме Тюкавина. У железнодорожников в центре обороны часто бывают ляпы, а Тюкавину достаточно одной секунды, чтобы реализовать момент. Здесь будет большая опасность для "Локомотива". И средняя линия у соперника неплохо выглядит. Если они мобилизуются, у них много может получиться.

Да, у "Динамо" порой бывают срывы, но на этот матч они настроятся. "Локомотив", к сожалению, весной играет очень плохо. И это каждый год происходит. В этот период мы теряем слишком много очков. Поэтому я боюсь, что команда не сможет выдержать напряженной борьбы за третье место», — сказал Наумов «Матч ТВ».