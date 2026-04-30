Представители мадридского «Реала» пока не выходили на связь с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью.

Как сообщает Sky Sports, португальский специалист не получал официальных предложений от «королевского клуба», несмотря на появившиеся в СМИ слухи о возможном возвращении именитого тренера в Мадрид.

При этом сам 63-летний специалист, по информации источника, не исключает возвращения в испанский гранд, однако окончательного решения относительно своего будущего пока не принял.

Напомним, сейчас «Реал» возглавляет Альваро Арбелоа, который занял пост главного тренера в начале года после ухода Хаби Алонсо. На текущий момент мадридский клуб располагается на втором месте в турнирной таблице Примеры.