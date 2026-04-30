Форвард «Ромы» Пауло Дибала пока не принял решения относительно своего будущего и не соглашался на переход ни в один из клубов в статусе свободного агента. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Пауло Дибала globallookpress.com

По данным источника, 32-летний аргентинец полностью сосредоточен на концовке сезона в составе римлян и намерен помочь команде добиться максимально возможного результата. Лишь после завершения сезона форвард планирует детально рассмотреть варианты продолжения карьеры и определиться со своим будущим.

Контракт Дибалы с «Ромой» действует до лета 2026 года.

Нападающий защищает цвета римского клуба с 2022 года. За это время он провёл 136 матчей во всех турнирах, отметившись 45 забитыми мячами и 26 результативными передачами.