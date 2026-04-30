Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча «сине-бело-голубых» против ЦСКА в рамках 28-го тура РПЛ.

Максим Глушенков («Зенит») и Мойзес (ЦСКА) globallookpress.com

«Отсутствие Мойзеса скажется на надежности обороны ЦСКА, и это на руку "Зениту". Несмотря на неудачи в последних матчах, у армейцев остаются шансы на успех, если они смогут использовать проблемы "Зенита" в атаке. Если рассматривать шансы "Зенита", то у них нет права на ошибку. Против далекого от оптимального состава ЦСКА петербуржцы вполне могут добиться победы», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 2 мая в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена».