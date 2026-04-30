Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев оценил игру команды после назначения на пост главного тренера Хуана Карседо.

«С точки зрения тактики "Спартак" сейчас смотрится интереснее, чем при Абаскале и Станковиче. Солиднее, разнообразнее. При сербе в первой половине сезона было больше агрессии, но меньше конструктивного футбола.

С Карседо появилась вариативность при выходе из обороны в атаку. Уже проглядывается спартаковская стилистика — контроль мяча, быстрые комбинации, постоянные открывания между линиями. В общем, команда преобразилась, есть реальный шанс зацепиться за бронзу. О которой пару месяцев назад никто не помышлял», — приводит слова Бояринцева «СЭ».

«Спартак» с 48 очками занимает 4-е место в РПЛ, отставая от идущего на третьей строчке «Локомотива» (49) на один балл за три тура до финиша.