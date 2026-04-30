Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах национальной команды выиграть чемпионат мира.

«К сожалению, я не предвижу, что мне предстоит это увидеть, потому что в ближайшие лет 50 она точно не выиграет. Я не вижу к этому никаких предпосылок. Потому что слишком много сборных, которые сильнее, исторически там рождается больше сильных футболистов. Поэтому я такой иллюзии не питаю», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что с 2022 года и по сей день сборная России проводит только товарищеские матчи из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА.