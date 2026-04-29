Главный тренер «Тулузы» Карлес Мартинес покинет французский клуб после завершения сезона-2025/26. Об этом сообщила пресс-служба команды.

41-летний испанский специалист присоединился к «Тулузе» в 2023 году, войдя в тренерский штаб Филиппа Монтанье в роли ассистента. Позднее Мартинес возглавил команду по ходу сезона-2023/24. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Под руководством испанца «Тулуза» провела 118 матчей, в которых одержала 42 победы, 30 раз сыграла вничью и потерпела 46 поражений.

На данный момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 38 очков после 31 тура.