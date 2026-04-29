Опубликован рейтинг молодых вратарей до 23 лет, основанный на оценочной трансферной стоимости, рассчитанной аналитической моделью CIES Football Observatory.

Лидером списка стал 20-летний бельгийский голкипер Майк Пендерс, который оценивается в 47,3 миллиона евро и принадлежит лондонскому «Челси», выступающему за «Страсбур» на правах аренды.

В первую тройку также вошли 22-летний немецкий вратарь Йонас Урбиг из мюнхенской «Баварии» (41 млн евро) и 21-летний французский голкипер Робен Риссер из «Ланса» (35,3 млн евро).

Восьмое место занимает 22-летний голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп, чья трансферная стоимость оценивается в 8,6 миллиона евро.

Также в топ-10 попал 20-летний Курбан Расулов из московского «Динамо», чья стоимость составляет 4,1 миллиона евро.